“La justicia se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser sorprende con defensa a Natalia Valdebenito

El apoyo a la comediante vino desde la vereda política opuesta.

Alejandro Basulto

Agencia Uno | Instagram

Agencia Uno | Instagram

Una inesperada postura asumió el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, al salir en respaldo de la comediante Natalia Valdebenito, cuestionada por una rutina en la que aludió a la tragedia minera de El Teniente.

El apoyo del presidenciable de ultraderecha vino tras que la Corte de Apelaciones de La Serena resolviera admitir a trámite el recurso de protección interpuesto por la pareja e hijos de un trabajador fallecido en el accidente ocurrido el pasado 31 de julio.

Como medida inmediata, el tribunal dictó una orden de no innovar que le prohíbe a la humorista referirse públicamente a dicho suceso.

Revisa también:

ADN

En detalle, la Justicia instruyó a la reconocida feminista a “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia”, al menos hasta que el recurso sea revisado en su totalidad.

Pese a que históricamente Johannes Kaiser y Natalia Valdebenito, han estado en veredas políticas opuestas, el parlamentario sorprendió con un firme respaldo a su libertad de expresión.

La justicia se está pasando 10 pueblos. Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del estado”, expresó.

Por último, el candidato presidencial agregó que “la libertad de opinión sirve para proteger opiniones impopulares y desagradables, no para que se pueda decir lo que ya es socialmente aceptado”.

ADN

X, anteriormente Twitter

