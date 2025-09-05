Presidente Boric responde a críticas de la oposición que lo culpabiliza del estallido social: “No entienden nada”

Durante la firma del primer Contrato Especial de Operaciones de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería, el Presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de la derecha que lo responsabilizan por el estallido social de 2019.

“Pasaron del no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. O si pasó algo, fue culpa de ustedes. No entienden nada”, afirmó el mandatario, en alusión al discurso de sectores políticos que lo acusan de ser el causante de los conflictos sociales.

El Presidente Boric calificó esta postura como “negacionismo” y aseguró que demuestra una falta de comprensión de la ciudadanía.

El Presidente también destacó la importancia de un enfoque distinto de la política, basado en la colaboración y el diálogo social.

“Se puede hacer política de una manera distinta, con diálogo social. Y que las comunidades no son adversarios a sortear (…) sino que las podemos hacer en conjunto, como aliados”, explicó.