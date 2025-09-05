Ex Colo Colo destroza a la Conmebol por el fallo del caso entre Independiente y la U: “¡Vergüenza total!”

El fallo de la Conmebol, que determinó descalificar a Independiente de Avellaneda y dispuso el avance directo de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, ha generado todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol.

Además de los dichos del exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón, otro de los que salió a dar su opinión fue Pablo Mouche, exjugador de Colo Colo, quien criticó con dureza la resolución del organismo tras los graves hechos de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

“¡Vergüenza total lo del fallo de Conmebol! Pagaron los jugadores, cuerpo técnico y todo el esfuerzo que hace la gente que trabaja dentro del club", escribió el otrora atacante de los albos a través de su cuenta de X.

En esa línea, agregó que “no era tan difícil un fallo lógico y razonable… Gracias por seguir destruyendo lo más lindo que hay, lo que pasa dentro de una cancha".

Luego, en respuesta a uno de los comentarios de la publicación, Mouche señaló que “no era tan difícil, no es cuando conviene o no. Dejas a los dos afuera o lo haces jugar en cancha neutral en otro país, punto. ¿Qué es esto de dejar a uno? Malísimo y vergonzoso fallo, HISTÓRICO“.

Cabe recordar que Pablo Mouche vistió la camiseta de Colo Colo entre las temporadas 2019 y 2020, periodo en el que alcanzó a jugar un total de 55 partidos y logró coronarse campeón de la Copa Chile 2019.

