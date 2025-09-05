;

La U de Chile pierde a su arquera a un mes de jugar la Copa Libertadores Femenina

Abigail Chaves dejará el cuadro azul para jugar en Turquía.

Carlos Madariaga

La U de Chile pierde a su arquera a un mes de jugar la Copa Libertadores Femenina

La U de Chile pierde a su arquera a un mes de jugar la Copa Libertadores Femenina / Instagram @udechilefemenino

El plantel femenino de la U de Chile sigue sufriendo golpes tras conocer el grupo en el cual competirá en la Copa Libertadores Femenina.

Esto porque, por una parte, al jugar en Buenos Aires, las “Leonas” no podrán tener hinchas respaldándolas en los estadios tras la sanción de Aprevide.

A eso se suma también la partida de su arquera titular, Abigail Chaves, que alcanzó a defender al club por 22 partidos en una temporada y media en el país.

Todo luego que la U de Chile oficializó la venta de la argentina, que continuará su carrera en Turquía.

“Es la venta más relevante del fútbol femenino nacional”, remarcaron desde el club tras dar a conocer la noticia.

“Llegó una oferta que decidí tomar. Es un gran paso en mi carrera, algo que venía esperando hace mucho tiempo. Se dio en un momento inesperado, quería jugar la Copa Libertadores, pero hay trenes que pasan solo una vez en la vida”, reconoció Abigail Chaves en declaraciones al sitio oficial de la U de Chile.

