“Eligieron la más fácil”: histórico del fútbol argentino critica a Conmebol por la clasificación de la U en Copa Sudamericana / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

La molestia en Argentina no se ha hecho esperar respecto al fallo de Conmebol que eliminó a Independiente, permitiéndole a la U de Chile clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Así como en la prensa trasandina han enfatizado la decepción entre la directiva trasandina, los fanáticos del “Rojo” también se han expresado dolidos en sus redes sociales.

Quien se plegó a las quejas, en sus redes sociales, es un referente del fútbol argentino y que actualmente es presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

“Eligieron la más fácil. Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así”, escribió la “Brujita” en su cuenta de Instagram.

“No justifico ningún tipo de violencia, pero muy injusto todo”, remarcó Juan Sebastián Verón.

Todo mientras un grupo de socios e hinchas de Independiente han comenzado a buscar responsables ante su eliminación en la Copa Sudamericana 2025.

Así las cosas, convocaron a una marcha este viernes para pedir la renuncia de la Comisión Directiva. “Elecciones anticipadas ya. Rompieron a Independiente”, se lee en el panfleto que dieron a conocer en redes sociales.