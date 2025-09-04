;

Estados Unidos define a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia” en nueva ofensiva diplomática

Desde Washington endurecen su postura contra el dictador venezolano.

Martín Neut

Nicolás Maduro - Marco Rubio

Nicolás Maduro - Marco Rubio / EVA MARIE UZCATEGUIFEDERICO PARR

El senador estadounidense Marco Rubio se refirió este jueves al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y le entregó una nueva catalogación.

Rubio se refirió a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”, en alusión a las acusaciones de narcotráfico que pesan en su contra.

Las declaraciones se dieron en medio de una visita oficial a Ecuador, donde Rubio afirmó: “No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas (…) el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”.

La reacción de Caracas no tardó en llegar. Maduro denunció que el despliegue de buques de la Marina de EE.UU. en aguas del Caribe constituye “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”.

El dictador aseguró que Washington busca un cambio de régimen mediante la fuerza y advirtió: “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada”.

Aunque el país sudamericano dispone de unos 343.000 efectivos militares y un arsenal compuesto por cazas rusos, drones iraníes y tanques franceses, analistas consideran inviable un enfrentamiento convencional con Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo.

