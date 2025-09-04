;

FOTO. Japón lanza monedas conmemorativas de “Dragon Ball” por su 40° aniversario

Si la demanda supera la oferta, los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

Japón lanza monedas conmemorativas de “Dragon Ball” por su 40° aniversario

La Casa de la Moneda de Japón anunció este jueves que emitirá un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga ‘Dragon Ball’, que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.

El set principal de monedas ‘proof’ está compuesto por seis monedas de curso legal acuñadas en 2025, de 1 a 500 yenes, junto con la medalla de plata con Goku en su niñez en el anverso, y el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente en el reverso.

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16.500 yenes (unos 110 dólares), con un máximo de 25.000 unidades disponibles, según detalló la institución en un comunicado.

Las monedas ‘proof’ son aquellas acuñadas mediante una técnica especial que otorga brillo a la superficie y resalta con nitidez los relieves de sus motivos, según la Casa de la Moneda nipona.

Anverso con Goku adulto

El otro set incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentada en un estuche especial. Tendrá un precio de 3.100 yenes (20 dólares) y tendrá una tirada de 60.000 unidades.

Las solicitudes para adquirirlas estarán abiertas entre este viernes y el 25 de septiembre mediante correo postal o la tienda en línea de la institución. Si la demanda supera la oferta, los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

El 40 aniversario de Dragon Ball se celebró oficialmente el 20 de noviembre de 2024, aunque los lanzamientos conmemorativos se consideran todavía dentro del año natural del aniversario.

