VIDEO. Maduro advierte a Trump que cualquier agresión contra Venezuela desatará “lucha armada” tras ataque de EE.UU. en el Caribe

El dictador reaccionó a la operación antidrogas que dejó presuntamente 11 fallecidos y advirtió que cualquier ataque será respondido con fuerza militar.

Martín Neut

Nicolás Maduro - Donald Trump

Nicolás Maduro - Donald Trump

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra su país desencadenaría una “lucha armada” en defensa del territorio.

En una conferencia con medios internacionales realizada este lunes, Maduro aseguró que Venezuela vive “la mayor amenaza del siglo” y acusó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de ser “el señor de la guerra” que busca un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

Revisa también:

ADN

Si Venezuela fuera agredida pasaríamos inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, enfatizó Maduro, quien afirmó que declararía “constitucionalmente la República de armas” para garantizar la soberanía.

El líder chavista también envió un mensaje directo a Donald Trump: “Presidente Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere mancharle las manos de sangre”.

11 presuntos muertos

Aun así, sostuvo que no guarda “ninguna animadversión” contra el mandatario estadounidense y recalcó que Caracas mantiene abiertos canales de comunicación con Washington.

Las advertencias de Maduro se producen mientras Estados Unidos realiza operaciones militares en el Caribe, destinadas a interceptar cargamentos de drogas.

Este martes, fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra un barco vinculado al narcotráfico procedente de Venezuela, un ataque que dejó 11 personas presuntamente fallecidas, según información preliminar divulgada por la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la acción como “letal” y aseguró que el objetivo era un barco “manejado por una organización designada como narcoterrorista”.

