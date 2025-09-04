;

Harvard logra victoria legal contra Trump: jueza declara ilegal millonarios recortes del gobierno a la universidad

La jueza de distrito de Boston declaró que “el tribunal anula” la orden del mandatario de congelar más de 2.200 millones de dólares en subvenciones.

Una jueza federal de Estados Unidos revocó la congelación de fondos ordenada por Donald Trump a la Universidad Harvard, una victoria para la institución convertida en el símbolo de la cruzada del presidente contra centros de educación superior.

El mandatario acusó a la universidad de servir de caldo de cultivo para la ideología “woke”, y de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes durante las protestas que exigían un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En represalia, el gobierno retiró más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard, y revocó su certificación en el sistema Sevis, mediante el cual se autoriza a extranjeros a estudiar en Estados Unidos.

“El tribunal revoca y anula”

La jueza de distrito de Boston Allison Burroughs se pronunció tras el recurso presentado por Harvard. “El tribunal revoca y anula” las decisiones del gobierno al considerarlas una “violación de la Primera Enmienda” de la Constitución, declaró la magistrada.

En su fallo, Burroughs consideró que los recortes de fondos gubernamentales tienen poca incidencia en el problema de antisemitismo en el campus que la propia universidad reconoció.

“Es evidente, incluso basándose únicamente en las propias admisiones de Harvard, que la universidad se ha visto afectada por el antisemitismo en los últimos años y podría (y debería) haber abordado mejor el problema”, escribió.

