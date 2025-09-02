Trump dice que flota de EE. UU. atacó una embarcación con droga saliendo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que fuerzas estadounidenses “dispararon” contra un barco que transportaba drogas procedente de Venezuela en el sur del Caribe. Sin entregar detalles operativos, señaló que “pronto” se informará más una vez concluida la reunión que mantenía en el Despacho Oval.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la acción fue “letal” y se ejecutó contra “un barco del narcotráfico… manejado por una organización designada como narcoterrorista”. La administración mantiene desde hace semanas una flotilla en aguas internacionales, al límite del mar venezolano, con tres destructores Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— además de submarinos y aviones P-8, en una operación de interdicción antidrogas.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

La Casa Blanca ha advertido que utilizará “todos los elementos” del poder nacional para frenar el tráfico de estupefacientes. A comienzos de agosto, según publicaciones de prensa en EE. UU., Trump firmó una directiva que autoriza el uso de la fuerza contra carteles latinoamericanos declarados como organizaciones terroristas.

Venezuela respondió elevando su postura militar. El presidente Nicolás Maduro aseguró que, de producirse una agresión, el país se declarará “en lucha armada y República en armas”, y calificó el despliegue estadounidense como “la más grande amenaza… en 100 años”, mencionando la presencia de “ocho barcos de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear” apuntando a su territorio.

El episodio eleva la tensión en una relación ya deteriorada. Washington atribuye a redes criminales de la región el flujo de fentanilo y otras drogas que afectan a comunidades en Estados Unidos; Caracas denuncia preparativos para una “operación militar extranjera”. Hasta ahora, el Pentágono no ha difundido un parte oficial con ubicación, número de bajas o incautaciones derivadas del incidente.