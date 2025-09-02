“Esos temas son para paises del primer mundo, no para nosotros”: Camila Flores por proyectos de aborto y eutanasia

La Comisión de Salud del Congreso debatió esta semana los proyectos sobre aborto y eutanasia, generando opiniones encontradas sobre su prioridad.

La diputada Camila Flores (RN) cuestionó su discusión en Chile: “Los temas valóricos serán para países que están absolutamente desarrollados, ‘países del primer mundo’; no para nosotros”.

Flores agregó que el Congreso debería enfocarse en los asuntos que son prioridad para la ciudadanía. “Creo que debemos tramitar primero temas que realmente importen a la gente”, afirmó, dejando en segundo plano iniciativas que, según su visión, no son urgentes.

El proyecto de eutanasia, impulsado por el diputado Vlado Mirosevic (PL), ha estado en trámite por más de 10 años.

“Yo voy a votar a favor”

La sesión contó con la presencia del Cardenal Fernando Chomalí, quien destacó la solidaridad y compasión: “Las personas van a poder morir en paz, más tranquilas, sin que se realice una acción que consideramos grave, que es terminar con la vida de un ser humano”.

El senador Iván Flores valoró que en un mes se haya avanzado en un tema que llevaba una década en discusión. La votación de la idea de legislar se realizará este miércoles 3 de septiembre.

“Yo voy a votar a favor (...) ya veremos en particular cuáles son las precisiones que deben tener esta ley”, señaló.