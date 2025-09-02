Declaran admisible querella de gerente de Bizarro contra director de Swing por injurias graves

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Daniel Merino, gerente de Bizarro Live Entertainment, contra Carlos Lara, director de Swing Booking & Management, por el presunto delito de injurias graves con publicidad.

La acción fue ingresada el 5 de agosto como respuesta a la demanda civil que Swing presentó el 17 de julio ante el 9º Juzgado Civil de Santiago.

En esa causa y según La Tercera, Lara acusó a Bizarro de incurrir en competencia desleal y abuso de posición dominante desde que en 2019 asumió la producción del Festival de Viña del Mar, lo que —según Swing— afectaría la libre competencia en el negocio de la música en vivo.

En su escrito, Lara además atribuyó a Merino conductas de mala fe, como contactar directamente a representantes de artistas, entre ellos el grupo Il Volo, con fines supuestamente desleales y en perjuicio de acuerdos previos.

“Han dañado la honra personal y profesional”

Bizarro respondió con la querella penal, señalando que esas acusaciones “han dañado gravemente la honra personal y profesional” de su gerente.

La productora indicó que la acción busca que se sancione a Lara y que se restablezca la dignidad de la compañía, “en resguardo de los principios de dignidad y respeto consagrados por la Constitución”.

El tribunal citó a Lara a comparecer a la audiencia fijada para el 2 de octubre a las 9:00 horas, en la que se revisará la querella bajo el procedimiento de delitos de acción privada.