Padre de Valentina Maureira entrega carta número 35 a Presidente Boric y pide su apoyo en Comisión de Salud por ley de eutanasia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Diez años han pasado del fallecimiento de Valentina Maureira, la joven que en 2015 solicitó públicamente la eutanasia a la entonces presidenta Michelle Bachelet por su fibrosis quística.

Hoy en 2025, su padre, Freddy Maureira, continúa su lucha por la aprobación de la ley que regula el derecho a morir dignamente.

Este viernes, Freddy Maureira entregó en la oficina de partes del Palacio de La Moneda la carta número 35 dirigida al Presidente Gabriel Boric.

Maureira lo invitó a acompañarlo el 1 de septiembre en la Comisión de Salud del Senado, donde dará su testimonio sobre la experiencia de perder a sus dos hijos, Valentina y Michael, ambos afectados por la misma enfermedad.

“Quien toma la decisión es la familia”

En conversación con Radio ADN, el padre dijo: “Es duro, uno no está preparado para despedir a los hijos, sino a los papás, abuelos. Es importante que se haga la ley de la eutanasia porque hay mucha gente que la está sufriendo”.

“Y esto no depende de 150 diputados, ni de 50 senadores, y tampoco depende del Presidente. Esto depende de 20 millones de chilenos, y quien toma la decisión, la familia”, dijo para sentenciar.