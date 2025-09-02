;

Tras muerte de hincha en el Superclásico: Comisión de Deportes inicia debates para nuevas obligaciones para organizadores de fútbol profesional

La iniciativa de la Cámara de Diputados apunta a mitigar impactos, incorporando aportes vecinales y fortaleciendo medidas de seguridad en recintos.

La Comisión de Deportes de la Cámara inició la discusión de un proyecto que busca imponer nuevas obligaciones a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, tras recientes episodios de violencia en los estadios, incluido el fallecimiento de un hincha en el Monumental.

La diputada Alejandra Placencia, autora de la iniciativa, explicó que “es necesario fortalecer los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los organizadores de espectáculos de fútbol profesional en la prevención y mitigación de los efectos negativos que estos ocasionan”.

Además, destacó que los privados “deben colaborar” con las labores de seguridad pública y que la ley actual “no contempla a las organizaciones comunitarias como actores relevantes en la toma de decisiones”.

El proyecto plantea exigir medidas para mitigar el impacto de los eventos en la comunidad local, incorporar la opinión de organizaciones vecinales y establecer cobros de derechos municipales para espectáculos con fines de lucro y aforo superior a 10 mil personas.

Durante la sesión, la diputada Mónica Arce, hermana del hincha fallecido, sostuvo que “como familia hemos reflexionado sobre el tema y claramente aquí hubo una irresponsabilidad personal que, además, pudo causar otras lesiones. Sin embargo, también hay errores por parte de los organizadores”.

