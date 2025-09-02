Cardenal Chomalí tilda de “violento” la eutanasia tras asistir a comisión de Salud: “No contribuye a los grandes problemas”

Esta mañana el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, asistió a la comisión de Salud del Senado tras ser invitado en el marco de la discusión del proyecto de ley que regula la eutanasia.

Finalizada su exposición, el cardenal indicó en un punto de prensa que legislar en torno a esta iniciativa “ no contribuye a los grandes problemas que tenemos en el país, en la ausencia de especialistas”.

Agencia UNO | La comisión de Salud del Senado / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Yo reconozco que el Ministerio de Salud hace un gran esfuerzo, los médicos, los directores, las enfermeras, pero tenemos mucha gente que está esperando por años. Esas son urgencias importantes”, añadió.

“Es violento”

En esa línea, Fernando Chomalí sostuvo que el proyecto sobre eutanasia “implica que una persona que ha sido capacitada para sanar, cuidar y mejorar, se le obliga a terminar con una acción positiva con la vida de un ser humano inocente”.

“Se soluciona un problema terrible, se realiza mediante un acto que consideramos que es violento y que no le corresponde a ningún ser humano”, agregó.