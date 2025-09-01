El pasado domingo por la tarde, Colo Colo se tomó revancha de lo sucedido en el primer semestre, venció por la mínima a Universidad de Chile, y retomó los triunfos en clásicos este 2025 (el único que ganó).

Sin embargo, lo futbolístico y las polémicas dentro de la cancha pasaron a segundo plano. Otra vez, los hinchas del ‘popular’ marcaron la nota negra de la jornada, con una nueva víctima dentro del recinto deportivo.

Un fanático del ‘cacique’ perdió la vida tras intentar pasar de un sector a otro por arriba de los techos del estadio Monumental. Las heridas producidas por la caída, finalmente hicieron que muriera horas más tarde.

Si a eso le sumamos la pirotecnia que lanzaron los hinchas de Colo Colo, además de prender bengalas, hacía prever que el informe de Cristián Garay sería lapidario, pero nada de aquello ocurrió.

El árbitro del Superclásico, en su informe, solo consignó la justificación para la tarjeta roja que le mostró a Franco Calderón en la Universidad de Chile. Del fallecido, de los fuegos artificiales, de las bengalas, o de Javier Correa en camarines, nada.

El informe del Superclásico