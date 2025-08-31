;

“Escuché garabatos muy feos”: lo que le habría dicho Javier Correa a Michael Clark tras incidente con un hincha en el Monumental

“Espero que Correa pida las disculpas del caso”, señaló el mandamás de la U por el cruce que tuvo con el delantero de Colo Colo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Javier Correa, delantero de Colo Colo, protagonizó un tenso episodio tras el triunfo del “Cacique” ante Universidad de Chile este domingo.

En la zona mixta del Estadio Monumental, el atacante albo tuvo un altercado con un hincha encapuchado y funcionarios de Colo Colo tuvieron que intervenir para detener al jugador cuando este intentó acercarse al sujeto, momento que fue captado por una cámara de TNT Sports.

Posteriormente, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que Javier Correa lo insultó en otro confuso momento que ocurrió al interior del estadio.

“Algo pasó entre Javier Correa y el familiar de un jugador de Colo Colo, que es hincha de Universidad de Chile. Después, Correa se dio vuelta y me empezó a insultar. Lo encuentro lamentable, no es la actitud”, señaló el mandamás de los azules.

“En la reflexión que tenemos que hacer de no a la violencia, esto que pasó va en un sentido incorrecto. La verdad es que yo escuché garabatos muy feos. Espero que cuando llegue a su casa, Correa lo piense y pida las disculpas del caso”, concluyó Clark.

Según lo que señalaron algunos testigos a ADN Deportes, Correa le habría dicho a Clark: “Después andas llorando porque a tus hinchas les pegan, hijo de puta”.

Además, de acuerdo a lo que pudo averiguar ADN Deportes, el hincha que tuvo el altercado con Javier Correa sería familiar del volante albo, Víctor Felipe Méndez.

