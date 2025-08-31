El gran recibimiento de los hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo y la Universidad de Chile están protagonizando una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental.

Como era de esperar en un partido de esta envergadura, la hinchada del “Cacique” preparó un recibimiento especial para sus jugadores, ofreciendo un marco que no se veía hace mucho tiempo en Macul.

En el momento en que los albos saltaron a la cancha, comenzaron a caer papeles blancos y negros desde las tribunas, mientras en las galerías se desplegaron dos lienzos gigantes con imágenes de ídolos del “Popular”.

En el sector de la “Garra Blanca” apareció una gigantografía de David Arellano, fundador del club. En tanto, en la tribuna “Andes” se levantó otro telón con figuras históricas como Marcelo Espina, Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, entre otros.

Además, en la transmisión oficial se pudo apreciar un tercer lienzo con la frase: “100 años de historia... no caben en un telón”.