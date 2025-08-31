;

Hincha de Colo Colo muere tras caer en el Estadio Monumental durante Superclásico

Según información que pudo confirmar Radio ADN, la víctima se habría intentado pasar de una tribuna a otra.

Juan Castillo

Matías Canessa

Hincha de Colo Colo muere tras caer en el Estadio Monumental durante Superclásico

Hincha de Colo Colo muere tras caer en el Estadio Monumental durante Superclásico

06:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una tragedia se registró en el Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Esto porque un hombre adulto murió tras caer al interior del recinto deportivo.

Revisa también:

ADN

Según información que pudo confirmar Radio ADN, la víctima se habría intentado pasar de una tribuna a otra.

Tras el incidente, el sujeto fue trasladado hasta un recinto asistencial, sin embargo, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad