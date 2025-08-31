Hincha de Colo Colo muere tras caer en el Estadio Monumental durante Superclásico
Según información que pudo confirmar Radio ADN, la víctima se habría intentado pasar de una tribuna a otra.
06:29
Una tragedia se registró en el Estadio Monumental durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.
Esto porque un hombre adulto murió tras caer al interior del recinto deportivo.
Tras el incidente, el sujeto fue trasladado hasta un recinto asistencial, sin embargo, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció.