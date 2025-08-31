“Necesitábamos hace tiempo un día así”: el desahogo de Vicente Pizarro tras darle el triunfo a Colo Colo en el Superclásico

Con un solitario gol de Vicente Pizarro, Colo Colo venció a Universidad de Chile en el Superclásico que se disputó este domingo en el Estadio Monumental, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

El “Vicho” fue elegido como la figura del partido tras darle la victoria al “Cacique”. Una vez finalizado el encuentro, el volante conversó con TNT Sports y señaló: “Este partido había que ganarlo como sea. Desde el primer minuto vivimos un ambiente que no teníamos hace tiempo. La gente vino a disfrutar, a alentar al equipo en todo momento y eso se notó. Acá en el Monumental, con nuestra gente, nos tenemos que hacer fuertes y hoy fue así”.

“La U es un equipo que se ve muy bien y compite bien, pero estos partidos son aparte. Más allá del momento que atraviesa cada equipo, este es otro ambiente y estábamos de local. Hoy Colo Colo se impuso”, remarcó el mediocampista de 22 años.

Además, Vicente Pizarro se refirió al nuevo ciclo que arrancará en el cuadro albo con la llegada del técnico Fernando Ortiz. “Ahora empieza una nueva etapa en Colo Colo y tenemos que mentalizarnos en sacar esto adelante, ganar todos los partidos que nos quedan y meternos a una copa internacional”, sostuvo.

“Me voy contento por mí y por mis compañeros, lo merecíamos mucho, hacemos un esfuerzo tremendo. También estoy contento por la gente que vino hoy, necesitábamos hace tiempo un día así”, concluyó el héroe de Colo Colo este domingo.