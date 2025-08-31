Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios como protagonista, volvió a celebrar este domingo y obtuvo su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura de la Liga Argentina, tras imponerse por 2-0 en su visita a Aldosivi.

A los 45+2′, el exvolante de Colo Colo fue clave en la apertura del marcador, al levantar un gran centro para asistir a Lautaro Di Lollo, quien ganó por aire y conectó el balón de cabeza para marcar el 1-0 a favor del “Xeneize”.

Ya en el complemento, Rodrigo Battaglia (80′) se encargó de convertir la segunda cifra. Tras un tiro de esquina perfecto de Leandro Paredes, el defensor se lució con otro cabezazo y sentenció así el triunfo de la visita en la ciudad de Mar del Plata.

Posteriormente, Palacios fue reemplazado a los 82′ por Williams Alarcón, quien entró para reforzar el mediocampo del equipo de Miguel Ángel Russo con la ida de sostener la ventaja para los “Oro y Cielo”.

Con este resultado, Boca Juniors logró escalar al tercer lugar del Grupo A de la Liga Argentina con 12 puntos, a solo dos del líder Barracas Central. En tanto, Aldosivi se mantuvo en la última posición con apenas 3 unidades.

Revisa la asistencia de Carlos Palacios en Boca Juniors