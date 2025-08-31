;

VIDEO. Carlos Palacios vuelve a destacar en Boca: se lució con esta asistencia en el triunfo sobre Aldosivi

El volante chileno fue clave en el cuadro xeneize, que alcanzó su tercera victoria consecutiva en la Liga Argentina.

Bastián Lizama

@BocaJrsOficial

@BocaJrsOficial

Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios como protagonista, volvió a celebrar este domingo y obtuvo su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura de la Liga Argentina, tras imponerse por 2-0 en su visita a Aldosivi.

A los 45+2′, el exvolante de Colo Colo fue clave en la apertura del marcador, al levantar un gran centro para asistir a Lautaro Di Lollo, quien ganó por aire y conectó el balón de cabeza para marcar el 1-0 a favor del “Xeneize”.

Revisa también:

ADN

Ya en el complemento, Rodrigo Battaglia (80′) se encargó de convertir la segunda cifra. Tras un tiro de esquina perfecto de Leandro Paredes, el defensor se lució con otro cabezazo y sentenció así el triunfo de la visita en la ciudad de Mar del Plata.

Posteriormente, Palacios fue reemplazado a los 82′ por Williams Alarcón, quien entró para reforzar el mediocampo del equipo de Miguel Ángel Russo con la ida de sostener la ventaja para los “Oro y Cielo”.

Con este resultado, Boca Juniors logró escalar al tercer lugar del Grupo A de la Liga Argentina con 12 puntos, a solo dos del líder Barracas Central. En tanto, Aldosivi se mantuvo en la última posición con apenas 3 unidades.

Revisa la asistencia de Carlos Palacios en Boca Juniors

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad