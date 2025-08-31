VIDEO. Darío Osorio vuelve a brillar en Dinamarca: el gol que marcó el chileno en nuevo triunfo de Midtjylland
El atacante nacional ya lleva cuatro anotaciones en los últimos cinco partidos que ha disputado.
Una dulce jornada tuvo Darío Osorio este domingo en Dinamarca. El delantero nacional anotó un gol y festejó una victoria con el Midtjylland, que venció 3-1 al Brondby por séptima fecha de la liga danesa.
El ex Universidad de Chile, quien fue titular y jugó todo el partido, marcó el 2-1 para su equipo al minuto 90+5 con un potente remate de zurda en la entrada del área.
Con este triunfo, Midtjylland llegó a las 15 unidades y escaló al tercer puesto de la tabla, quedando a un punto del líder, Copenhague.
Por su parte, Darío Osorio ya lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos y ahora tendrá que sumarse al plantel de La Roja, ya que fue citado por Nicolás Córdova para los duelos contra Brasil y Uruguay por las Eliminatorias.