Una dulce jornada tuvo Darío Osorio este domingo en Dinamarca. El delantero nacional anotó un gol y festejó una victoria con el Midtjylland, que venció 3-1 al Brondby por séptima fecha de la liga danesa.

El ex Universidad de Chile, quien fue titular y jugó todo el partido, marcó el 2-1 para su equipo al minuto 90+5 con un potente remate de zurda en la entrada del área.

Con este triunfo, Midtjylland llegó a las 15 unidades y escaló al tercer puesto de la tabla, quedando a un punto del líder, Copenhague.

Por su parte, Darío Osorio ya lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos y ahora tendrá que sumarse al plantel de La Roja, ya que fue citado por Nicolás Córdova para los duelos contra Brasil y Uruguay por las Eliminatorias.

Revisa el gol que marcó Darío Osorio este domingo