Michael Clark: “El Superclásico se debió suspender; no puede ser que haya una persona muerta y el show siga como si no hubiese pasado nada” / Agencia Uno

Tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile este domingo, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, comentó lo que pasó en el Monumental y aseguró que los azules fueron “inmensamente superiores” a los albos antes de la expulsión de Franco Calderón.

“Cuando estábamos 11 contra 11, en mi humilde opinión, fuimos inmensamente superiores. Incluso, estando 10 contra 11, también fuimos superiores. Pero a este nivel, cuando juegas casi un partido entero con uno menos, obvio que desgasta y finalmente Colo Colo terminó haciendo el gol para ganar el partido”, señaló Clark.

Consultado por el desempeño del árbitro Cristian Garay, el mandamás azul fue categórico: “El arbitraje fue temeroso e incidió mucho en el resultado”.

Además, Michael Clark aseguró que el Superclásico tuvo que haber sido suspendido por el hincha de Colo Colo que murió tras caer desde un sector del Monumental. “El partido se debió haber suspendido, se lo planteé a la autoridad política y a Carabineros. Acá veo una deshumanización de esta industria. No puede ser que haya una persona muerta y en el medio tiempo siga el show como si no hubiese pasado nada”, sostuvo.

“Se acaba el partido y veo que todos están celebrando porque nos ganaron, pero murió una persona. Se murió el hijo de alguien, el hermano de alguien, el amigo de alguien, y pareciera que a nadie le importa. En este estadio (Monumental) se han muerto tres personas en seis meses y no pasa nada”, agregó el presidente de Azul Azul.

“Creo que la autoridad política se equivocó, porque tiene todas las atribuciones para suspender un partido y no lo hizo”, concluyó Clark.