AUDIO. La U pierde el Superclásico y Gustavo Álvarez reconoce una dura realidad para los azules: “En el Torneo Nacional...”

El DT de Universidad de Chile analizó la derrota ante Colo Colo en el Monumental.

La Universidad de Chile cayó 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, euelo que estuvo marcado por la expulsión de Franco Calderón al minuto 31.

Tras el pitazo final, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, analizó el compromiso, señaando que: “Con uno menos, terminamos bien el primer tiempo. En el segundo tiempo empezamos a sufrir por la banda izquierda. Colo Colo tuvo 15 minutos en los que generó cuatro ocasiones y consiguió el gol. A partir de ahí lo fuimos a buscar. Tuvimos una situación con el arco solo que podría habernos dado el empate“.

“Mientras estuvimos once contra once lo hicimos bien; si nos íbamos ganando 1-0 era justo, pero es imposible hablar de supuesta justicia”, agregó el técnico de la U.

Además, al ser consultado por los 15 puntos de diferencia que los separan de Coquimbo Unido, líder del torneo, Álvarez señaló: “Estamos lejos, pero mientras haya posibilidades numéricas vamos a pelear”.

Respecto a los jugadores, mi obligación es mejorarlos. Si a un jugador le falta algo, yo siempre trabajaré para mejorarlo individualmente, después puede alcanzar o no, pero mi función como entrenador es mejorar a los jugadores y respaldarlos”, mencionó acerca del bajo nivel que han mostrado sus delanteros.

Ante la pregunta sobre si el año es un fracaso, fue contundente: “En el Torneo Nacional estamos complicados, tendrá que ser una remontada épica, pero lo vamos a intentar. A mí me parece que a nivel internacional es sobresaliente lo del equipo, analizando presupuesto e historia de los rivales; le ganamos a cinco equipos superándolos deportivamente”.

Dije que este club no puede estar 9 años sin salir campeón, algo pasa, si se repiten patrones, hay que analizar el porqué. Para tener resultados distintos hay que tomar decisiones diferentes”, concluyó Álvarez.

