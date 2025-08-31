“Sostenido por un lienzo”: qué se sabe sobre la tragedia en el Estadio Monumental que enluta el Superclásico

Lo que debía ser una fiesta del fútbol chileno se convirtió en tragedia. Un hincha de Colo Colo murió durante el Superclásico tras caer de la techumbre del Estadio Monumental.

Según información policial, la víctima corresponde a un hombre de 31 años, quien intentó pasarse desde la tribuna Magallanes hacia Galvarino.

El sujeto pasó una viga metálico sostenido por un lienzo, sin embargo, perdió el equilibrio, golpeándose la cabeza contra el suelo.

Tras el hecho, el hombre fue trasladado hasta el Hospital de La Florida, donde finalmente falleció.

Esto se da en medio del partido entre Colo Colo y la U, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.