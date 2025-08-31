Colo Colo volvió a los triunfos este domingo venciendo por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Arturo Vidal fue titular en los albos y, pese a no tener su mejor partido, destacó el rol que tuvo el día de hoy ante los azules. “Cumplí lo que tenía que hacer. Mi objetivo era marcar a Charles y lo hice a la perfección, nunca la tocó cuando estuve yo. Este trabajo lo he hecho dos veces: contra Coquimbo, que seguramente van a ser los campeones, tuve que marcar al ‘10’, y ahora a Charles. Ambos no la tocaron”, señaló el “King” en la zona mixta del Estadio Monumental.

“Necesitábamos sumar tres puntos, es importante que la gente hoy día se haya ido contenta. Buscamos por todos lados y gracias a Dios salió el gol del Vicho. Fuimos superiores a la U, ellos se quedaron con 10, pero siempre fuimos superiores”, comentó el volante del “Cacique” sobre el partido.

Acerca de Fernando Ortiz, el nuevo DT que contrató la dirigencia de Colo Colo, Arturo Vidal mencionó: “Es difícil decir algo del nuevo técnico, no sé nada de él. Estos días lo vamos a conocer y seguramente veremos lo que él quiere”.

Por último, el mediocampista albo aseguró: “Nuestro objetivo no es la Sudamericana. Si no somos campeones, tenemos que pelear por el segundo cupo a la Copa Libertadores. Somos Colo Colo y siempre vamos por lo máximo. Estamos a ocho puntos del segundo y quedan siete partidos. Este triunfo nos da confianza para lo que viene”.