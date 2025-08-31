;

AUDIO. “Mi objetivo era marcar a Charles Aránguiz y lo hice a la perfección, nunca la tocó cuando estuve yo”

Arturo Vidal destacó el rol que cumplió en el triunfo de Colo Colo ante Universidad de Chile. También reaccionó a la llegada de Fernando Ortiz a la banca alba.

Javier Catalán

Arturo Vidal en zona mixta tras ganar en el Superclásico

Arturo Vidal en zona mixta tras ganar en el Superclásico

05:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo volvió a los triunfos este domingo venciendo por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Arturo Vidal fue titular en los albos y, pese a no tener su mejor partido, destacó el rol que tuvo el día de hoy ante los azules. “Cumplí lo que tenía que hacer. Mi objetivo era marcar a Charles y lo hice a la perfección, nunca la tocó cuando estuve yo. Este trabajo lo he hecho dos veces: contra Coquimbo, que seguramente van a ser los campeones, tuve que marcar al ‘10’, y ahora a Charles. Ambos no la tocaron”, señaló el “King” en la zona mixta del Estadio Monumental.

Necesitábamos sumar tres puntos, es importante que la gente hoy día se haya ido contenta. Buscamos por todos lados y gracias a Dios salió el gol del Vicho. Fuimos superiores a la U, ellos se quedaron con 10, pero siempre fuimos superiores”, comentó el volante del “Cacique” sobre el partido.

Revisa también:

ADN

Acerca de Fernando Ortiz, el nuevo DT que contrató la dirigencia de Colo Colo, Arturo Vidal mencionó: “Es difícil decir algo del nuevo técnico, no sé nada de él. Estos días lo vamos a conocer y seguramente veremos lo que él quiere”.

Por último, el mediocampista albo aseguró: “Nuestro objetivo no es la Sudamericana. Si no somos campeones, tenemos que pelear por el segundo cupo a la Copa Libertadores. Somos Colo Colo y siempre vamos por lo máximo. Estamos a ocho puntos del segundo y quedan siete partidos. Este triunfo nos da confianza para lo que viene”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad