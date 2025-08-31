La polémica se instaló en el Estadio Monumental, en el Superclásico que Colo Colo y la Universidad de Chile disputan este domingo.

Cuando los azules se lanzaban en un contraataque hacia el arco del “Cacique”, Franco Calderón perdió el balón ante Vicente Pizarro y, posteriormente, en su intento de recuperarlo, barrió fuertemente por detrás al volante albo.

Cristián Garay, juez del encuentro, no dudó en expulsar de manera directa al defensor argentino.

La decisión del árbitro generó molestias en elenco universitario, puesto que se sintieron perjudicados por la decisión y le recordaron a Garay la falta de Javier Correa sobre Matías Saldivia.