;

VIDEO. Se abre la polémica en el Superclásico: la U se queda con 10 tras expulsión de Franco Calderón

El defensor argentino barrió por detrás a Vicente Pizarro y Cristián Garay no dudó en mostrarle roja directa.

Javier Catalán

@ColoColo

@ColoColo

La polémica se instaló en el Estadio Monumental, en el Superclásico que Colo Colo y la Universidad de Chile disputan este domingo.

Cuando los azules se lanzaban en un contraataque hacia el arco del “Cacique”, Franco Calderón perdió el balón ante Vicente Pizarro y, posteriormente, en su intento de recuperarlo, barrió fuertemente por detrás al volante albo.

Revisa también:

ADN

Cristián Garay, juez del encuentro, no dudó en expulsar de manera directa al defensor argentino.

La decisión del árbitro generó molestias en elenco universitario, puesto que se sintieron perjudicados por la decisión y le recordaron a Garay la falta de Javier Correa sobre Matías Saldivia.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad