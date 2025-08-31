;

VIDEO. ¡Explotó el Monumental! El gol de Vicente Pizarro que le da el triunfo a Colo Colo ante la U en el Superclásico

El volante de los albos logró romper el cero sobre el final del primer tiempo en Macul.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo logró romper el cero sobre el final del segundo tiempo en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, que se disputa en el Estadio Monumental por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

Al minuto 80, Vicente Pizarro capturó un balón suelto en el área de los azules tras un remate en el palo de Francisco Marchant y empujó el balón al fondo del arco de Cristopher Toselli para desatar los festejos en Macul.

