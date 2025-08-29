Colo Colo y la Universidad de Chile se ven las caras en el Estadio Monumental

El Superclásico 198 llegó. El partido más importante del fútbol chileno tendrá a Colo Colo y la Universidad de Chile enfrentándose en el Estadio Monumental, este domingo desde las 15:00 horas.

Con realidades diametralmente distintas, los dos equipos más grandes y populares del país se verán las caras en un electrizante duelo en Macul, ambos con objetivos más que distintos.

Colo Colo, que aún no encuentra a su nuevo DT, seguirá con el interinato de Hugo González y Luis Pérez. El ‘cacique’ buscará volver a los triunfos tras más de un mes sin poder abrazarse en una cancha de fútbol.

Al frente tendrán a una Universidad de Chile que tiene un ojo puesto en Conmebol por la situación vivida ante Independiente de Avellaneda hace algunos días por Copa Sudamericana.

En cuanto al torneo, los azules tienen la obligación de ganar para seguir con algo de vida en su lucha ante Coquimbo Unido por la corona de la Liga de Primera.

Colo Colo vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 31 de agosto