Es oficial: Colo Colo anuncia a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador

El directorio de Blanco y Negro aprobó por unanimidad la llegada del técnico argentino.

Un nuevo ciclo comienza en el Estadio Monumental. Tras la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro, Colo Colo oficializó este sábado a Fernando Ortiz como su nuevo director técnico.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, escribieron los albos a través de sus redes sociales para ratificar el arribo del entrenador argentino de 47 años.

“Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique", agregaron.

De esta manera, Ortiz tomará la posta del interinato de Hugo González y Luis Pérez tras la salida de Jorge Almirón. Su debut será en la Supercopa ante Universidad de Chile, el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura.

El estratega trasandino, que no registra títulos en su carrera, cuenta con pasos por el Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Fue en las “Águilas” donde el DT obtuvo su mejor rendimiento (66.66%), con 55 partidos dirigidos y un saldo de 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas. No obstante, su último periplo por México genera dudas.

La última experiencia de Fernando Ortiz fue en Santos Laguna, donde arribó en noviembre del 2024 y renunció el 5 de mayo del 2025, con solo 2 triunfos, un empate y 14 derrotas.

