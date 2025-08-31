;

El primer mensaje de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo: un campeón del mundo reacciona

El entrenador argentino utilizó sus redes sociales para compartir sus primeras palabras tras ser oficializado en la banca del “Cacique”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Se acabó la espera. Luego de ser aprobado de manera unánime por el directorio de Blanco y Negro, el argentino Fernando Ortiz fue oficializado como nuevo director técnico de Colo Colo.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, escribieron los albos a través de sus redes sociales para ratificar el arribo del estratega de 47 años, con pasos por el América y Monterrey de México.

Revisa también:

ADN

Tras el anuncio, fue el turno de Ortiz para expresarse. El flamante entrenador albo utilizó sus redes y compartió sus primeras palabras a la espera de su llegada a nuestro país para calzarse el buzo del “Cacique”.

“Feliz y agradecido por este nuevo desafío, ¡Vamos con todo Colo Colo!”, escribió el técnico a través de su cuenta de Instagram.

La publicación del DT recibió múltiples mensajes, entre ellos, el del campeón del mundo con la selección argentina, Óscar Ruggeri. El otrora defensor reaccionó al post con emojis de aplausos y brazos flexionados como muestra de apoyo.

Otro que respondió al mensaje de Fernando Ortiz fue el exvolante paraguayo de Colo Colo, José Domingo Salcedo, quien replicó: “¡El mayor de los Éxitos Fernando querido!“.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad