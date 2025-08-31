El primer mensaje de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo: un campeón del mundo reacciona

Se acabó la espera. Luego de ser aprobado de manera unánime por el directorio de Blanco y Negro, el argentino Fernando Ortiz fue oficializado como nuevo director técnico de Colo Colo.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, escribieron los albos a través de sus redes sociales para ratificar el arribo del estratega de 47 años, con pasos por el América y Monterrey de México.

Tras el anuncio, fue el turno de Ortiz para expresarse. El flamante entrenador albo utilizó sus redes y compartió sus primeras palabras a la espera de su llegada a nuestro país para calzarse el buzo del “Cacique”.

“Feliz y agradecido por este nuevo desafío, ¡Vamos con todo Colo Colo!”, escribió el técnico a través de su cuenta de Instagram.

La publicación del DT recibió múltiples mensajes, entre ellos, el del campeón del mundo con la selección argentina, Óscar Ruggeri. El otrora defensor reaccionó al post con emojis de aplausos y brazos flexionados como muestra de apoyo.

Otro que respondió al mensaje de Fernando Ortiz fue el exvolante paraguayo de Colo Colo, José Domingo Salcedo, quien replicó: “¡El mayor de los Éxitos Fernando querido!“.