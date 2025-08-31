;

Aníbal Mosa tras muerte de fanático de Colo Colo: “Lamentablemente, este hincha se subió a un lugar donde no debería haber subido”

“Lamentamos el hecho, pero aquí hay que actuar con autorresponsabilidad”, comentó el presidente de los albos luego del Superclásico.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Luego del Superclásico, Aníbal Mosa se refirió al hincha de Colo Colo que falleció tras caer desde uno de los techos del Estadio Monumental y, aunque lamentó lo sucedido, volvió a hacer un llamado al autocuidado por parte de los aficionados.

“Primero que nada, enviar nuestras condolencias a la familia del hincha fallecido. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que la gente esté segura cuando viene a ver un evento deportivo”, comenzó diciendo el presidente de los albos.

“Lamentablemente, este hincha se subió a un lugar donde no debería haber subido. Al parecer, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de tres o cuatro metros. Fue llevado al hospital de La Florida, pero lamentablemente falleció 40 minutos después”, agregó.

ADN

Al ser consultado sobre las medidas que han tomado para evitar que los barristas trepen hacia estos sectores, respondió: “Hemos puesto señaléticas y las mostramos por la pantalla gigante. Los techos no son un lugar para ver el partido. Lamentamos el hecho, pero aquí hay que actuar con autorresponsabilidad”.

Cuando nos enteramos, se constituyó una comisión de emergencia en nuestras oficinas. Estaban presentes el general de Carabineros, el fiscal, la delegación y gente de la Universidad de Chile. Quien tomó la palabra fueron las policías, que decidieron que lo mejor era continuar el partido, y nosotros acatamos las instrucciones”, aclaró Mosa.

Sobre el comportamiento de la gente durante el partido y el aumento de aforo, mencionó: “Si el Estadio Monumental no tuviese las condiciones de seguridad, sencillamente no tendríamos la autorización. Tuvimos 40.000 personas dentro del estadio que, en general, se portaron de buena manera”.

Por último, refiriéndose a la Supercopa, donde Colo Colo y Universidad de Chile volverán a enfrentarse, el mandamás albo comentó: “Es un partido que organiza la ANFP. Nosotros vamos a ir a jugar donde nos digan; habrá que esperar si sigue manteniéndose el Estadio Santa Laura. Nosotros seguimos creyendo que el partido ida y vuelta es la mejor opción”.

