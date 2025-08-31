“Hay que determinar si hay responsabilidades”: Autoridades y muerte de hincha durante el Superclásico

Este domingo, un hincha de Colo Colo murió en el Estadio Monumental, luego de caer desde el techo del recinto mientras se disputaba el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

La víctima, hombre de 31 años, se precipitó desde una altura considerable tras intentar pasarse desde la tribuna Magallanes hacia Galvarino.

Sobre esto se refirió el fiscal Jorge Vitar, quien señaló que tras el hecho "verificamos el lugar concreto y exacto donde ocurrieron los hechos, y podemos establecer que, efectivamente, se trata de una persona que imprudentemente caminó por la cornisa de uno de los sectores del sector sur del estadio, cayendo al vacío".

Producto de esta caída, el sujeto “sufrió severas lesiones en su cabeza, que desencadenaron posteriormente en su muerte".

En esa línea, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, declaró que “hemos trabajado durante más de tres semanas con todas las instituciones responsables de generar las condiciones adecuadas para que este partido se desarrolle de manera adecuada".

“Se trabajó con Carabineros a través del OS13 y los servicios especializados; con el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad, con la Seremi de Seguridad, por supuesto con el club organizador, y con todas las instituciones a objeto de verificar todos y cada uno de los componentes de seguridad de este partido", complementó.

Al ser consultado sobre posibles responsabilidades por parte del club organizador, la autoridad regional expresó que “en situaciones tan lamentables como esta se tienen que determinar con detalle todas las circunstancias que generen una situación tan lamentable”.

“Y en ese proceso, por supuesto, hay que determinar si hay responsabilidades o del club organizador, o si hay condiciones físicas del estadio que de algún modo no han contribuido de manera adecuada a resguardar la seguridad. Eso es materia de investigación”, aseguró.

Respecto a la realización de la Supercopa en el estadio Santa Laura y la negativa del alcalde de Independencia de realizar este encuentro en “La Catedral”, Durán dijo que “todos los partidos, sin excepción, se evalúan caso a caso (...) Esto está en proceso de evaluación y se va a tomar la decisión oportunamente, considerando todas las consideraciones de seguridad”.

Finalmente, la autoridad de Gobierno explicó por qué no se suspendió el partido. “Podría haber significado una alteración mayor, y por supuesto una operación policial con otras complejidades, razón por la cual se decidió no suspenderlo”, cerró.