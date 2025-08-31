;

AUDIO. Alcalde de Independencia vuelve a cuestionar la Supercopa en Santa Laura tras muerte de hincha de Colo Colo: “Se confirma lo que vengo advirtiendo”

“Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad”, aseguró Agustín Iglesias.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, sobre Supercopa en Santa Laura}

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, sobre Supercopa en Santa Laura}

00:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el marco del Superclásico donde Colo Colo venció 1-0 a Universidad de Chile, un hincha del “Cacique” falleció este domingo tras caer desde los techos del Estadio Monumental mientras intentaba pasar de la galería Galvarino hacia la tribuna Andes.

Esta trágica noticia generó varias reacciones, y una de ellas llegó por parte del alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, quien volvió a cuestionar la realización de la Supercopa el Estadio Santa Laura, donde la ANFP espera que albos y azules se enfrenten a mediados de septiembre.

Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos”, partió señalando el jefe comunal.

Revisa también:

ADN

Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad, y lo sucedido con el hincha muerto, quien al parecer estaba intentando pasar de un sector a otro del estadio, confirma los riesgos que yo vengo advirtiendo”, agregó.

“Jugar un Superclásico en el Estadio Santa Laura, como plantea la ANFP y la Delegación Presidencial, es una mala decisión: no existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas”, concluyó el alcalde de Independencia.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad