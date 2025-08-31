En el marco del Superclásico donde Colo Colo venció 1-0 a Universidad de Chile, un hincha del “Cacique” falleció este domingo tras caer desde los techos del Estadio Monumental mientras intentaba pasar de la galería Galvarino hacia la tribuna Andes.

Esta trágica noticia generó varias reacciones, y una de ellas llegó por parte del alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, quien volvió a cuestionar la realización de la Supercopa el Estadio Santa Laura, donde la ANFP espera que albos y azules se enfrenten a mediados de septiembre.

“Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos”, partió señalando el jefe comunal.

“Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad, y lo sucedido con el hincha muerto, quien al parecer estaba intentando pasar de un sector a otro del estadio, confirma los riesgos que yo vengo advirtiendo”, agregó.

“Jugar un Superclásico en el Estadio Santa Laura, como plantea la ANFP y la Delegación Presidencial, es una mala decisión: no existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas”, concluyó el alcalde de Independencia.