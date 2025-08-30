;

VIDEO. El “deseo” del DT de Independiente por el partido inconcluso contra la U a la espera del fallo de Conmebol

Julio Vaccari fijó su postura y expresó su tristeza por la violencia que se registró en el duelo ante Universidad de Chile en Avellaneda.

Este viernes por la noche, Independiente empató 0-0 ante Instituto de Córdoba por la liga argentina. Luego del partido, el DT del “Rojo”, Julio Vaccari, se refirió a los hechos de violencia que se registraron en el duelo contra Universidad de Chile en Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

“Como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande. Hablar de este tipo de situaciones no es algo para lo que uno no se prepara cuando quiere llevar esta carrera. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido”, partió señalando el técnico trasandino.

A la espera de que Conmebol tome una decisión sobre el partido, Vaccari reveló cuál es su deseo por esta llave inconclusa ante la U. “El deseo de uno es que las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo. Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso, sabiendo que representamos un escudo muy grande”, sostuvo.

Además, el entrenador del cuadro de Avellaneda envió un claro mensaje sobre la violencia en el fútbol. “Esto no es solo un problema deportivo, sino cultural y social, ligado a una falta de educación grave. El fútbol refleja eso. Todos los hermanos sudamericanos debemos trabajar para que no se repita”, mencionó.

“Es muy difícil sacar de la cabeza este tipo de situaciones. Las llevamos al trabajo y debemos resolverlas. Es algo que genera mucha tristeza. Queremos hablar de fútbol, no de este tema. La palabra que define todo esto es tristeza”, concluyó Julio Vaccari.

