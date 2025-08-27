;

VIDEO. Se acerca la resolución: Universidad de Chile e Independiente son citados a audiencia presencial ante la Conmebol

ADN Deportes pudo saber que ambos elencos deberán presentar sus argumentos para no ser sancionados el próximo martes 2 de septiembre.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda durante el partido entre la Universidad de Chile e Independiente sumarán un nuevo capítulo ante la Conmebol.

Durante la jornada de este miércoles, tanto Azul Azul como la dirigencia del “Rojo” enviaron sus defensas por escrito al ente rector del fútbol sudamericano, y desde la organización ya respondieron de primera instancia.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, la Conmebol citó a ambos clubes a una audiencia pública en sus sedes ubicadas en Luque, Paraguay.

Ambas instituciones deberán presentarse en tierras guaraníes el próximo martes 2 de septiembre, dando inicio a la reunión a las 14:00 horas de Chile, donde ambas partes podrán exponer sus argumentos e incluso presentar testigos.

Por parte de Independiente, se confirmó que viajarán su presidente, Néstor Grindetti, junto con su equipo asesor. Desde la Universidad de Chile, viajarán tres representantes, siendo el abogado Gerardo Acosta el único confirmado.

Una vez concluidas las exposiciones de ambas comitivas, se espera que Conmebol entregue las resoluciones uno o dos días después.

