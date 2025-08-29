La tarde-noche de este viernes, Felipe Loyola tuvo un regreso a las canchas para el olvido con Independiente por el Torneo Clausura de Argentina.

El chileno fue titular en el empate sin goles entre el “Rojo” e Instituto de Córdoba, pero tuvo que salir lesionado en el primer tiempo tras recibir un fuerte golpe.

Al ir en busca de un balón largo por la banda derecha, el “Pipe” le ganó la posición a Francis Mac Allister, quien, ante el anticipo del exHuachipato, decidió empujarlo por la espalda. El volante fue a dar de lleno contra los carteles publicitarios del estadio, quedando con visibles muestras de dolor en su hombro derecho.

SIGUE 🤬



OTRA VEZ, Francis Mac Allister tiró a un jugador de #Independiente 🇦🇹 y nada.



Felipe Loyola chocó contra un cartel y tuvo que salir lesionado. En su lugar ingresó Pablo Galdames.pic.twitter.com/8jcFuPQF0E — Independiente (LXR) (@locoxelrojoweb) August 30, 2025

Debido a estas molestias en el tren superior, el chileno tuvo que abandonar el campo de juego, dejando su lugar a Pablo Galdames. Cuando ambos elencos se retiraban al descanso, Loyola fue a encarar a su infractor y le recriminó: “¿Cómo me vas a ir así? Mala leche”. Fue el propio DT de Independiente, Julio Vaccari, quien tuvo que contenerlo para evitar que la situación pasara a mayores.

¿QUIÉN LO FRENÓ? Así se fue Felipe Loyola al vestuario tras tener que pedir el cambio por un golpe durante el PT en Instituto vs. Independiente. pic.twitter.com/hliprPmJlT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

La lesión del volante no solo preocupa en Avellaneda, sino también en nuestro país, puesto que el formado en Colo Colo era uno de los nominados a la selección chilena por Nicolás Córdova para la última fecha de las Eliminatorias.