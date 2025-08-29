“Deberás pasar por un infierno...”: el particular mensaje que compartió Alexis Sánchez por su presente en Udinese

Este viernes, a través de sus redes sociales, Alexis Sánchez compartió un particular mensaje en medio del complejo presente que vive en Italia.

El delantero chileno publicó en su cuenta de Instagram un extracto de la película “Rocky IV” con varias frases que apuntan a superar un difícil desafío.

“Deberás pasar por un infierno, peor que cualquier pesadilla que hayas soñado. Pero al final, sé que acabarás venciendo… Sabes lo que tienes que hacer”, señala el personaje de Duke a Rocky Balboa, quien responde: “Lo intentaré”.

El tocopillano escogió este diálogo de la película para mandar un aviso frente al complicado momento que atraviesa en Udinese. Tras rumores sobre una supuesta salida del club, Alexis Sánchez se incorporó tarde a la pretemporada y quedó fuera de los primeros partidos que disputó su equipo en esta nueva temporada del fútbol italiano.

En la misma publicación, el atacante nacional compartió una fotografía del entrenamiento junto a otros jugadores de Udinese, y escribió: “Estamos listos”.