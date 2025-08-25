Sigue el calvario: Udinese entrega nueva y potente señal sobre el futuro de Alexis Sánchez

El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo incierto. A pesar de reaparecer en los entrenamientos de Udinese, el delantero chileno aún no define su continuidad en el club italiano y este lunes recibió una potente señal que alimenta los rumores de su salida.

A través de redes sociales, el cuadro de Friuli dio a conocer la formación titular y su lista de suplentes para su debut en la Serie A contra Hellas Verona, y el “Niño Maravilla” ni siquiera aparece entre los 25 convocados.

El tocopillano ya había quedado fuera de la citación del técnico Kosta Runjaić para el partido ante Carrarese por la primera ronda de la Copa Italia, donde el elenco bianconeri se impuso por 2-0. Esta vez, se repitió la misma historia.

Lo mismo ocurrió para Damián Pizarro, quien tampoco entró en la consideración del entrenador alemán y tiene todo acordado para partir a préstamos al Le Havre de la Ligue 1 de Francia.

El joven delantero de 20 años llegará cedido al club francés, sin opción de compra y por una temporada, donde buscará sumar minutos tras un primer año casi sin participación en Italia. Se espera que el acuerdo se haga oficial esta jornada.