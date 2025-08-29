“Una decisión extremadamente difícil”: Norwich City explica el traspaso de Marcelino Núñez a su clásico rival

Ya es oficial. Marcelino Núñez cambió de equipo en la Segunda División de Inglaterra y ahora es nuevo jugador del Ipswich Town, clásico rival del Norwich City, donde el chileno jugó las últimas tres temporadas.

A través de un comunicado, el Ipswich Town confirmó este viernes la contratación del volante nacional: “El club está emocionado de anunciar el fichaje del mediocampista central chileno. Marcelino se incorpora al Town con un contrato permanente procedente del Norwich City, firmando un contrato de cuatro años hasta el verano de 2029″.

Desde Norwich City explican el traspaso de Marcelino Núñez al Ipswich Town

Mediante una nota publicada en el sitio web del club, el director deportivo del Norwich City, Ben Knapper, se refirió a la venta de Marcelino Núñez al Ipswich Town. “No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, señaló.

“Como en cualquier traspaso, hay muchos factores que debemos considerar, incluyendo los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la propia oferta. En definitiva, al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto es lo mejor para nuestro club”, explicó Knapper sobre la partida del ex Universidad Católica.

Por último, el director deportivo del Norwich remarcó: “Nos comprometemos a tomar las decisiones que consideramos más acertadas para nuestro club de fútbol, ​​evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que esta situación ha presentado, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”

