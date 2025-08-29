;

“Una decisión extremadamente difícil”: Norwich City explica el traspaso de Marcelino Núñez a su clásico rival

El volante chileno fue anunciado como nuevo refuerzo del Ipswich Town, donde firmó contrato por 4 años.

Daniel Ramírez

“Una decisión extremadamente difícil”: Norwich City explica el traspaso de Marcelino Núñez a su clásico rival

“Una decisión extremadamente difícil”: Norwich City explica el traspaso de Marcelino Núñez a su clásico rival / Richard Calver

Ya es oficial. Marcelino Núñez cambió de equipo en la Segunda División de Inglaterra y ahora es nuevo jugador del Ipswich Town, clásico rival del Norwich City, donde el chileno jugó las últimas tres temporadas.

A través de un comunicado, el Ipswich Town confirmó este viernes la contratación del volante nacional: “El club está emocionado de anunciar el fichaje del mediocampista central chileno. Marcelino se incorpora al Town con un contrato permanente procedente del Norwich City, firmando un contrato de cuatro años hasta el verano de 2029″.

Revisa también:

ADN

Desde Norwich City explican el traspaso de Marcelino Núñez al Ipswich Town

Mediante una nota publicada en el sitio web del club, el director deportivo del Norwich City, Ben Knapper, se refirió a la venta de Marcelino Núñez al Ipswich Town. “No hace falta decir que este es un traspaso importante para todas las partes implicadas. Entendemos perfectamente el sentimiento de nuestros aficionados en este momento, y, por supuesto, fue una decisión extremadamente difícil de tomar”, señaló.

“Como en cualquier traspaso, hay muchos factores que debemos considerar, incluyendo los deseos del jugador, su situación contractual, el rendimiento del equipo y, por supuesto, la propia oferta. En definitiva, al considerar todos estos aspectos, creemos firmemente que esto es lo mejor para nuestro club”, explicó Knapper sobre la partida del ex Universidad Católica.

Por último, el director deportivo del Norwich remarcó: “Nos comprometemos a tomar las decisiones que consideramos más acertadas para nuestro club de fútbol, ​​evaluando todos los factores a corto, medio y largo plazo. De los posibles escenarios y resultados que esta situación ha presentado, creemos que este es el que deja al club en la mejor posición”

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad