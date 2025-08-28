El entrenador brasileño que se vuelve loco por dirigir a Colo Colo: “Tengo que cruzar los dedos para que se dé”

Si a comienzos de semana la lista de entrenadores para dirigir a Colo Colo era de cinco nombres, hoy ya se descartó el primero, puesto que Gustavo Quinteros rechazó la posibilidad, pese a ser quien parecía tener las mayores opciones de asumir la banca alba.

Dentro de aquella primera nómina, el nombre que más sorprendió fue el de Zé Ricardo, técnico brasileño con pasos por Flamengo, Cruzeiro y Vasco da Gama, entre otros. En conversación con AS Chile, el DT se mostró contento de estar en la órbita del “Cacique”.

“Dirigí algunas veces en Chile en mis tiempos en Flamengo y Vasco da Gama. Ahí entrené en el Monumental en varias ocasiones. Sé que Colo Colo es un club gigante, único campeón chileno de la Libertadores”, comenzó diciendo.

“Vi que tiene varios futbolistas argentinos, lo estuve estudiando en los últimos días y me agradó lo de los jugadores jóvenes. Me gustó mucho Francisco Marchant, principalmente. Lucas Cepeda es un jugador importante. Tiene buenos centrales, como Alan Saldivia y Emiliano Amor”, agregó.

Acerca de cómo llegó a ser parte del listado final, explicó: “participé de la primera etapa, que era la presentación del currículum. Me contaban que habían llegado cerca de 25 postulaciones, después hubo una reducción y quedaron cinco. Fui convidado para hacer una presentación, lo hicimos y ahora estamos esperando la próxima fase, que es la de una propuesta”.

“Sólo estar en esta instancia ya es un gran honor para mí. Tengo que cruzar los dedos. Estoy contento porque sé que es una elección difícil para un club tan grande, tan tradicional y tan grandioso como Colo Colo”, concluyó Zé Ricardo.