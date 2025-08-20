“La meta es...”: Alexis Sánchez reflexiona sobre su futuro con veraniegas fotos junto a amigos

Por tercer año seguido, Alexis Sánchez llega a fines de agosto sin su futuro definido para la próxima temporada. Este martes, después de más de dos meses sin jugar un partido oficial, el tocopillano volvió a las canchas con Udinese en un amistoso frente a un club de la Serie D de Italia, donde los albinegros cayeron sorpresivamente.

Mientras define su futuro, el tocopillano aprovecha de disfrutar el verano europeo, las callecitas de Udine, donde la temperatura osciló este miércoles entre 18 y 26°, y de compartir tiempo con su familia y seres queridos.

“La meta es ser mejor que ayer, No mejor que nadie”, fue la frase motivacional que publicó en su cuenta de Instagram, donde se ve rodeado de su hermano y amigos. La terraza, el pasto y la buena compañía generaron elogios en su perfil.

Esa frase enfatiza la importancia del crecimiento personal y la superación individual sobre la competencia con los demás. Suele leerse en posteos motivacionales en redes sociales.