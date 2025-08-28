Mapa de Aguas Andinas: estos son los límites entre comunas del corte de agua por 36 horas en la región Metropolitana / Raúl Zamora Villalobos

Un masivo corte de agua potable se desarrollará en la región Metropolitana desde las 20:00 horas del viernes 5 hasta las 9:00 horas del domingo 7 de septiembre, es decir, 36 horas continuas.

La interrupción del suministro permitirá avanzar en la construcción del nuevo teleférico Pío Nono del Parque Metropolitano, que unirá calle Pío Nono con la cumbre del Cerro San Cristóbal.

De acuerdo al plan informado por Aguas Andinas, el perímetro afectado está delimitado por Avenida Dorsal al norte (Conchalí), Santa Isabel al sur (Santiago), Eliodoro Yáñez al oriente (Providencia) y Caupolicán al poniente (Renca).

Mapa corte de agua Aguas Andinas / Foto Aguas Andinas Ampliar

Los trabajos se concentrarán junto a las boleterías del Zoológico Metropolitano, donde se debe reubicar parte de la red subterránea de distribución de agua.

Para enfrentar la contingencia, se habilitarán puntos de abastecimiento en las comunas afectadas: 21 en Independencia, 15 en Recoleta, 7 en Conchalí, 10 en Renca y 3 en Santiago, además de sectores de Providencia.

La ubicación de estos estanques y su nivel de llenado se podrá consultar aquí.