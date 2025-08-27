Corte de agua en seis comunas de Santiago: revisa los 62 puntos de abastecimiento
La empresa Aguas Andinas informó que realizará importantes trabajos en la red del suministro. Se extenderán por 36 horas en total.
Aguas Andinas confirmó un nuevo corte de agua en seis comunas de Santiago debido a trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano, ligados al nuevo teleférico del Parque Metropolitano.
La suspensión temporal va desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre, afectado a Independencia y zonas acotadas de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
Revisa también:
La empresa dispondrá de 62 puntos de abastecimiento para los vecinos y desplegará 30 camiones aljibes que recorrerán el sector en las 36 horas de la pausa.
Se informó que , se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de clientes sensibles y críticos, como también de centro de salud.
Corte de agua en Santiago: estos son todos los puntos de abastecimiento en las comunas afectadas
Independencia
1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez
2. Rivera esquina Teniente Bisson
3. Baldomero Flores esquina El Pino
4. Estadio Juan Antonio Ríos
5. Vivaceta esquina San Luis
6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
7. Fermín Vivaceta esquina Venecia
8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol
11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
15. Carrión esquina Fermín Vivaceta
16. Guanaco esquina General Saavedra
17. Maruri esquina Plaza Central
18. Retiro esquina Escanilla
19. Barnechea esquina Pinto
20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
21. Av. La Paz frente al N°482
Renca
22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)
23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas
28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente
31. Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago
32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal
34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
35. Santa Isabel esquina Raulí
36. Lira esquina Curicó
37. Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta
38. Dorsal con Diagonal José María Caro
39. El Manzano con Buenos Aires
40. Gávila N°1980
41. Justicia Social N°255
42. Las Brisas N°680
43. Las Galaxias N°1210
44. Recoleta N°2774
45. Reina de Chile con Vicuña
46. Einstein con La Conquista
47. Av. Recoleta con México
48. Francisco Silva con Esteban Merello
49. Colo Colo con Unión Española
50. Bellavista con Av. Recoleta
51. Antonia López de Bello con Purísima
52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia
53. El Arzobispo con Bellavista
54. Antonia López de Bello con Constitución
55. Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí
56. Av. Independencia 3499
57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
58. Av. Dorsal N°1495
59. Guanaco con Dorsal
60. Santa Inés con Barón de Juras Reales
61. Vivaceta con El Olivo
62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey