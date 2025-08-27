Corte de agua en seis comunas de Santiago: revisa los 62 puntos de abastecimiento / Francisco Castillo

Aguas Andinas confirmó un nuevo corte de agua en seis comunas de Santiago debido a trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano, ligados al nuevo teleférico del Parque Metropolitano.

La suspensión temporal va desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre, afectado a Independencia y zonas acotadas de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

La empresa dispondrá de 62 puntos de abastecimiento para los vecinos y desplegará 30 camiones aljibes que recorrerán el sector en las 36 horas de la pausa.

Se informó que , se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de clientes sensibles y críticos, como también de centro de salud.

Corte de agua en Santiago: estos son todos los puntos de abastecimiento en las comunas afectadas

Independencia

1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez

2. Rivera esquina Teniente Bisson

3. Baldomero Flores esquina El Pino

4. Estadio Juan Antonio Ríos

5. Vivaceta esquina San Luis

6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

7. Fermín Vivaceta esquina Venecia

8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte10. Reina María esquina Angol

11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

15. Carrión esquina Fermín Vivaceta

16. Guanaco esquina General Saavedra

17. Maruri esquina Plaza Central

18. Retiro esquina Escanilla

19. Barnechea esquina Pinto

20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

21. Av. La Paz frente al N°482

Renca

22. Juana Átala de Hirmas (Callejón)

23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas

28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente

31. Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago

32. Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal

34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

35. Santa Isabel esquina Raulí

36. Lira esquina Curicó

37. Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta

38. Dorsal con Diagonal José María Caro

39. El Manzano con Buenos Aires

40. Gávila N°1980

41. Justicia Social N°255

42. Las Brisas N°680

43. Las Galaxias N°1210

44. Recoleta N°2774

45. Reina de Chile con Vicuña

46. Einstein con La Conquista

47. Av. Recoleta con México

48. Francisco Silva con Esteban Merello

49. Colo Colo con Unión Española

50. Bellavista con Av. Recoleta

51. Antonia López de Bello con Purísima

52. Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

53. El Arzobispo con Bellavista

54. Antonia López de Bello con Constitución

55. Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí

56. Av. Independencia 3499

57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales

58. Av. Dorsal N°1495

59. Guanaco con Dorsal

60. Santa Inés con Barón de Juras Reales

61. Vivaceta con El Olivo

62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey