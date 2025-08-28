;

Descubren celdas VIP en cárcel Santiago 1 ocupadas por miembros del Tren de Aragua

El hallazgo de lujos al interior del penal destapó la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la presión del crimen organizado sobre Gendarmería.

Martín Neut

Carcel Santiago 1

Carcel Santiago 1 / Hans Scott

El hallazgo de celdas VIP en Santiago 1, ocupadas por miembros del Tren de Aragua, encendió nuevas alertas sobre el avance del crimen organizado dentro de las cárceles chilenas.

Según LUN, en estos módulos se detectaron alfombras, whisky de alto valor y un sistema eléctrico clandestino que permitía luz permanente, pese a los cortes de energía.

El funcionario de Gendarmería encargado de fiscalizar dichos espacios fue blanco de graves amenazas, que incluso alcanzaron a su familia.

“Parece que no entiendes los mensajes. Sigue parqueando los módulos 14 y 19. Ahora sí te mataremos para que veas la realidad. Tenemos a toda tu familia localizada”, señalaba uno de los textos intimidatorios.

El hacinamiento

Para la académica de la Usach, Valeska Troncoso, este episodio confirma un fenómeno de fondo: “El crimen organizado lleva instalado en Chile unos diez años, pero en el último tiempo ha profundizado su presencia en las instituciones, incluido Gendarmería”.

La investigadora advierte que los funcionarios son “los más vulnerables del sistema”, debido a sus bajos salarios y a las constantes amenazas que reciben.

El presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, reconoce las dificultades: “Hay 62 mil reclusos, cuando las cárceles están diseñadas para albergar a 40 mil. Y con tanto hacinamiento, poco podemos hacer para segregar a los reclusos más peligrosos”.

Pese a ello, insiste en que “no hay ninguna cárcel controlada por la delincuencia; todas las cárceles están controladas por Gendarmería”.

