Aguas Andinas confirma corte de suministro en 6 comunas de Santiago por 36 horas: este es el motivo / Raúl Zamora Villalobos

La empresa Aguas Andinas informó un nuevo corte de agua en Santiago que se podría extender por 36 horas en total.

El mapa revelado por la compañía indica que seis comunas en la región Metropolitana verán una pausa temporal en el suministro.

Todo se explicaría en la construcción de la nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano, un proyecto gestionado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Todo se realizará desde las 20:00 horas del próximo viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

La comuna más afectada será Independencia. También se suman sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente. **Revisa el mapa más abajo**

Agua Andinas ha informado la situación a los vecinos dentro de la zona involucrada y pondrá a disposición 62 puntos de abastecimiento, junto a 30 camiones aljibes.

“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, para facilitar que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas.

El mapa del corte de agua en Santiago :

Aguas Andinas Ampliar

Los capitalinos pueden encontrar más información sobre este corte en la sección “Trabajos en la ciudad” en el sitio web de Aguas Andinas, en sus redes sociales oficiales o llamado al +56 2 2731 2400 desde red fija, *8000 desde celulares.