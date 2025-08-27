;

Aguas Andinas confirma corte de suministro en 6 comunas de Santiago por 36 horas: este es el motivo

Revisa el mapa, horarios y días de la pausa.

Javier Méndez

Aguas Andinas confirma corte de suministro en 6 comunas de Santiago por 36 horas: este es el motivo

Aguas Andinas confirma corte de suministro en 6 comunas de Santiago por 36 horas: este es el motivo / Raúl Zamora Villalobos

La empresa Aguas Andinas informó un nuevo corte de agua en Santiago que se podría extender por 36 horas en total.

El mapa revelado por la compañía indica que seis comunas en la región Metropolitana verán una pausa temporal en el suministro.

Todo se explicaría en la construcción de la nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano, un proyecto gestionado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Revisa también:

ADN

Todo se realizará desde las 20:00 horas del próximo viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

La comuna más afectada será Independencia. También se suman sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente. **Revisa el mapa más abajo**

Agua Andinas ha informado la situación a los vecinos dentro de la zona involucrada y pondrá a disposición 62 puntos de abastecimiento, junto a 30 camiones aljibes.

“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, para facilitar que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas.

El mapa del corte de agua en Santiago:

ADN

Aguas Andinas

Los capitalinos pueden encontrar más información sobre este corte en la sección “Trabajos en la ciudad” en el sitio web de Aguas Andinas, en sus redes sociales oficiales o llamado al +56 2 2731 2400 desde red fija, *8000 desde celulares.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad