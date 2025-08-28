Gendarmería refuerza seguridad en Santiago 1 tras ingreso de principal imputado por crimen del “Rey de Meiggs”

La cárcel Santiago 1 incrementó las medidas de protección para Wilson Verdugo, presunto autor intelectual del asesinato del comerciante José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Según un oficio de la subdirectora operativa de Gendarmería, Helen Leal, se dispuso reforzar la vigilancia “para evitar que puedan atentar contra su integridad”.

Según Canal 13, en el escrito explican la medida ya que “posiblemente en el transcurso de su prisión preventiva los implicados puedan encontrarse al interior del recinto penitenciario”.

Verdugo comparte penal con los venezolanos Yonder Blanco y Neomar Arismendi, acusados de ser los autores materiales del crimen ocurrido en junio en Ñuñoa.

“Custodia directa”

El documento enfatiza que “cada vez que el recluso deba transitar por las distintas dependencias se deberá realizar con custodia directa y con el mínimo de internos transitando por el sector, con el fin de que estos no puedan atentar contra su integridad”.

La medida se adoptó tras detectar que la convivencia entre los imputados podría generar riesgos, y contempla además la custodia de Verdugo durante sus traslados a tribunales.

En las próximas semanas se sumaría al grupo el tercer acusado, Alberto Carlos Mejías, una vez extraditado desde Colombia.