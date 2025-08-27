PDI allana 30 casas ligadas al Tren de Aragua en la región Metropolitana: eran utilizadas para presuntas torturas

La Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar 30 viviendas en la región Metropolitana utilizadas por el Tren de Aragua como centros de operaciones.

En estos inmuebles, ubicados en comunas como Estación Central, Renca, Independencia, Quinta Normal y Santiago Centro, la organización mantenía actividades vinculadas al tráfico de drogas, secuestros y presuntas torturas.

La comuna de Estación Central concentró el mayor número de casas, con 30 inmuebles. Entre ellas una en calle Piloto Pardo #333, señalada como escenario de enfrentamientos y lugar de cautiverio.

Allí la PDI encontró cuerdas, objetos para inmovilizar a personas y ropa abandonada, lo que refuerza las sospechas de su uso en secuestros.

Palabras de autoridades

El alcalde Felipe Muñoz señaló que fueron los propios vecinos quienes alertaron de la situación: “Reclamos por incivilidades que se producían en ese lugar: disparos al aire, ruidos molestos y microtráfico”.

Por su parte, el fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, explicó que los inmuebles eran seleccionados de forma deliberada: “Tienen que contar con un lugar de cautiverio donde mantener a la víctima, y ese espacio debe cumplir con condiciones específicas”.

A su vez, el subprefecto Hassel Barrientos, de la Brigada Antisecuestros, precisó por qué los departamentos casi no son usados: “Por lo general son casas habitación y no son departamentos, porque implica un control en conserjería (…) y activar un aviso a la policía”.