;

“Ganan más que un médico”: amenazas contra gendarme en Cauquenes expone entramado de corrupción interna en penal Santiago 1

El testimonio del comandante agredido destapó un esquema de colusión entre custodios penitenciarios y bandas delictivas al interior del penal.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Un grave caso de corrupción y crimen organizado quedó expuesto tras el ataque al domicilio de un comandante de Gendarmería en Cauquenes, baleado el 5 de abril por tres sujetos ligados al Tren de Aragua.

El funcionario y su familia debieron ser evacuados y hoy permanece con resguardo policial tras ser amenazados de muerte, mientras los atacantes fueron detenidos y están en prisión preventiva.

Revisa también:

ADN

“Descansa en paz. Se despide tu familia pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte los en contra del abuso”, dice una corona de flores que dejaron afuera la casa del uniformado.

El gendarme, que cumplía funciones en Santiago 1, afirmó que las amenazas se relacionan con los constantes allanamientos que lideraba en los módulos más conflictivos.

“En los allanamientos que yo he participado, siempre he tenido resultados con incautación, tanto de droga, alcohol, armas cortopunzantes hechizas y teléfonos”, asegura, según La Tercera.

“‘Doctor’, porque gana más que un médico”

Reconoció que esa labor lo hizo blanco de internos y también de colegas: “Sabía que no caía bien, porque estaba en contra de los negocios que tenían con los internos. Al interior del penal pueden hacerse más o menos $500.000 en venta por día”.

El funcionario denunció que un suboficial apodado “Doctor”, según T13, habría entregado sus datos a los reclusos: “Tiene de apodo ‘Doctor’, porque gana más que un médico. Tiene contacto directo con los internos y sería él quien habría entregado todos mis datos”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, condenó lo ocurrido y advirtió que se buscará sancionar a todos los involucrados.

El titular de Justicia: “No vamos a permitir que nadie amenace a los funcionarios de Gendarmería, que son quienes nos protegen. Aquí la señal es muy clara: no solo los responsables directos, sino también quienes idearon esta acción van a responder ante la justicia”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad