“Ganan más que un médico”: amenazas contra gendarme en Cauquenes expone entramado de corrupción interna en penal Santiago 1

Un grave caso de corrupción y crimen organizado quedó expuesto tras el ataque al domicilio de un comandante de Gendarmería en Cauquenes, baleado el 5 de abril por tres sujetos ligados al Tren de Aragua.

El funcionario y su familia debieron ser evacuados y hoy permanece con resguardo policial tras ser amenazados de muerte, mientras los atacantes fueron detenidos y están en prisión preventiva.

“Descansa en paz. Se despide tu familia pronta muerta. Así como estás muerto tú, vamos por tus amigos sapos. Tenemos todas las ubicaciones de todos. Atte los en contra del abuso”, dice una corona de flores que dejaron afuera la casa del uniformado.

El gendarme, que cumplía funciones en Santiago 1, afirmó que las amenazas se relacionan con los constantes allanamientos que lideraba en los módulos más conflictivos.

“En los allanamientos que yo he participado, siempre he tenido resultados con incautación, tanto de droga, alcohol, armas cortopunzantes hechizas y teléfonos”, asegura, según La Tercera.

“‘Doctor’, porque gana más que un médico”

Reconoció que esa labor lo hizo blanco de internos y también de colegas: “Sabía que no caía bien, porque estaba en contra de los negocios que tenían con los internos. Al interior del penal pueden hacerse más o menos $500.000 en venta por día”.

El funcionario denunció que un suboficial apodado “Doctor”, según T13, habría entregado sus datos a los reclusos: “Tiene de apodo ‘Doctor’, porque gana más que un médico. Tiene contacto directo con los internos y sería él quien habría entregado todos mis datos”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, condenó lo ocurrido y advirtió que se buscará sancionar a todos los involucrados.

El titular de Justicia: “No vamos a permitir que nadie amenace a los funcionarios de Gendarmería, que son quienes nos protegen. Aquí la señal es muy clara: no solo los responsables directos, sino también quienes idearon esta acción van a responder ante la justicia”.