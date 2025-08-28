Tres exautoridades de Piñera se desmarcan de Chile Vamos y se suman al comando de José Antonio Kast

La candidatura de José Antonio Kast sumó esta semana a tres figuras vinculadas a los gobiernos de Sebastián Piñera, en un movimiento que intensifica los descuelgues dentro de Chile Vamos.

Se trata de Jorge Atton, exsubsecretario y exintendente de La Araucanía; Álvaro Cruzat, exsubsecretario de Agricultura; y Ricardo Irarrázabal, exsubsecretario de Medio Ambiente.

Estos nuevos apoyos se suman al del exministro y exsubsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez, quien a inicios de semana anunció públicamente su respaldo a Kast.

Según fuentes de la coalición, la preocupación radica en que este tipo de movimientos podría replicarse entre otras figuras históricas de centroderecha.

Atton explicó a La Tercera que su decisión se basa en convicciones programáticas: “He sido toda la vida independiente, de centroderecha, y estoy contento de integrarme al equipo (…) la mirada de él puede ser la solución, va en el camino para recuperar lo que hemos perdido”.

Preocupación en Chile Vamos

Por su parte, Irarrázabal destacó la confianza que le genera Kast y su enfoque en “los problemas reales de las personas y un Estado al servicio de ellas”.

En Chile Vamos, el escenario genera inquietud, y la familia Piñera convocó a los exautoridades a una reunión con Matthei para intentar consolidar apoyos.

Pese a ello, algunos parlamentarios y dirigentes de la colectividad reconocen que, al tratarse de independientes o exmilitantes, sus decisiones son legítimas y difíciles de frenar.

Con estas incorporaciones, Kast refuerza su apuesta por equipos técnicos e independientes, mientras Matthei enfrenta el desafío de mantener la cohesión de su coalición en medio de la carrera hacia la primera vuelta presidencial.